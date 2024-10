2° SARDINIA TRAIL – FONNI (NU)

10-11-12 MAGGIO 2013

COMUNICATO STAMPA N° 9

MENO DI 2 GIORNI AL 2° SARDINIA TRAIL

Fonni, 8 maggio 2013. Mancano poche ore all’inizio della seconda edizione del Sardinia Trail che si svolgerà a Fonni (NU) dal 10 al 12 maggio 2013. L’evento è organizzato dalla Polisportiva Fonni con il contributo della Regione Sardegna, con gli assessorati allo Sport e al Turismo e dei dinamici Comuni di Fonni e di Dorgali che, grazie al loro sostegno e preziosissimo supporto, consentono lo svolgimento di questa manifestazione.

Marco Cualbu assessore del Comune di Fonni – è con grande soddisfazione che il nostro comune sostiene per il secondo anno lo sforzo degli organizzatori che possono vantare tra i partecipanti alla gara alcuni tra i più grandi “trailers”. Atleti provenienti oltre che dall’Italia anche da: Svizzera, Francia, Belgio, Spagna e Repubblica Domenicana. Sarà presente anche un nutrito gruppo di atleti sardi ormai protagonisti a livello internazionale. E’ una grande manifestazione che promuove tutto il nostro territorio e vede quest’anno coinvolto anche il territorio di Cala Gonone in un gemellaggio montagna e mare, unico nel suo genere. Una competizione che, accanto ai campioni, “trascina” nel nostro territorio decine di appassionati di questa disciplina che poi diventeranno grandi comunicatori delle bellezze delle nostre montagne: quelle zone che ormai sono diventate sempre di più meta di un turismo sostenibile di grande valore, che non si accontenta del sole mare della nostra splendida Sardegna, ma desidera conoscere anche la parte interna dell’isola.”

Ancora un volta tra i protagonisti il “mitico” Marco Olmo, 64 anni, leggenda vivente del trail mondiale e l’atleta di casa Antonio Filippo Salaris. Entrambi, infatti, reduci dall’appena conclusa Marathon des Sables con ottimi risultati, si sono aggiudicati rispettivamente il 13° ed il 4° posto assoluto alla gara africana! Tra gli altri attesi vanno ricordati anche il Friulano Paolo Massarenti, già vincitore del Magredi Trail 2012, ed il Siciliano Francesco Passalacqua, grande protagonista in terra Islandese dove si è conquistato il 1° posto alla prestigiosa Run Iceland 2012!

L’organizzazione vanta tanti partecipanti alla gara, tra cui il più giovane, il francese Nicolas Zucchet, che ha solo 26 anni. 9 donne invece gareggeranno per la categoria femminile, tra le quali le atlete Marina Plavan e Vittoria Camerana: entrambe si sono posizionate al 2° posto per due edizioni della Run Iceland.

Il percorso interesserà i territori di 7 comuni: Fonni, Gavoi, Ovodda, Oliena, Dorgali, Desulo, Villagrande.

Spettacolo garantito quindi sui 90 km totali che spazieranno dal Gennargentu al Supramonte di Dorgali e Oliena sino alle favolose spiagge di Cala Gonone. Come recita il motto della manifestazione “un Paradiso tutto da correre”!

Il Sardinia Trail è organizzato con il contributo dell’assessorato allo Sport e al Turismo della Regione Sardegna, dal Comune di Fonni e dal Comune di Dorgali, con la collaborazione dell’Ente Foreste della Sardegna ed il supporto tecnico della Hoka One, Racerstore, SH plus e del prestigioso circuito internazionale di Ultra Traul Run the World.