"Per un sardo è difficile lasciare la propria isola. Lo è anche per me, che ormai sardo lo sono diventato d'adozione".

Questo il saluto di Radja Nainggolan ai tifosi del Cagliari, lasciato pochi minuti dopo l'ufficialità del suo passaggio alla Roma. In una lunga lettera pubblicata sul sito del club rossoblù, il centrocampista belga sottolinea come "Da una parte sono contento perché il trasferimento può essere un passo importante nella mia carriera calcistica; dall'altra sono dispiaciuto perché lascio un posto dove sono cresciuto come uomo e come calciatore. Ero convinto - ha scritto Nainggolan - che in questa piazza si sarebbe potuto fare qualcosa di importante: purtroppo si sono verificati dei problemi che ci hanno allontanato dai tifosi e dall'Isola e hanno impedito la realizzazione del progetto", ha evidenziato, riferendosi anche al forzato esilio a Trieste della sua ex squadra.

"Spero comunque che questa situazione possa risolversi al più presto perché il Cagliari e la città di Cagliari meritano molto più di quello che hanno ricevuto negli ultimi tre anni", ha aggiunto Nainggolan.

Il ricordo di questi tre anni passati in Sardegna è positivo.

"Non smetterò mai di ringraziare il Presidente, i compagni, la Società, gli allenatori che ho avuto durante queste stagioni in rossoblù. Grazie a loro sono diventato quello che sono oggi - ha sottolineato il calciatore con origini indonesiane - Non meno importante il ringraziamento per i tifosi, che mi hanno sempre sostenuto e mi hanno fatto diventare il primo tifoso di questa squadra. Per questa maglia ho sempre dato il massimo. Oggi termina un cammino; ne inizia un altro, ma questi anni me li porterò sempre dentro".

In chiusura, un augurio. "Faccio un grosso bocca in lupo a tutti i miei compagni (e amici) - ha concluso Nainggolan - Sono sicuro che faranno un ottimo finale di stagione anche senza di me. Mi mancheranno, così come spero che anche io mancherò un po' a loro. Cagliari, ti voglio bene!".

Il centrocampista, arrivato dal Piacenza nel 2010, lascia dopo 131 presenze e 7 reti.