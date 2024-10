Alghero si prepara a celebrare in un nuovo bagno di folla i vincitori del 21° Rally Italia Sardegna, che si concluderà alle ore 15.30 di domani, domenica 2 giugno, con traguardo nella suggestiva cornice dei Bastioni della città Catalana. Anche la terza ed ultima giornata della gara organizzata dall’Automobile Club d’Italia con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna, avrà completa copertura TV e tre dirette sui canali RAI: Alle 9.00 ed alle 12.10 su RAI Sport ed alle 16.00 il gran finale su RAI 2 Live, il live continuo su wrcrally.tv e su Sky.

Sebastien Ogier e Vincent Landais chiudono in testa alla classifica la seconda intensa giornata del Rally Italia Sardegna, scandita da 12 prove speciali. I francesi del Toyota Gazoo Racing WRT hanno riafferrato la leadership della gara organizzata dall’Automobile Club d’Italia dopo la PS 9. Il pilota francese ha dato una nuova prova di eccezionale carattere ed ha attaccato con intelligenza e bravura, vincendo 4 delle 8 prove speciali della giornata che si aggiungono alle due del venerdì. Hanno attaccato e sono passati al comando con due scratch nella prima metà della giornata, Ott Tanak e Martin Jarveoja, l’equipaggio estone della Hyundai i20 N, a cui è stato raccomandato di non assumere rischi estremi ma pensare ai punti iridati da consegnare allo Shell Mobis WRT. Tanak ha ora 17”1 di gap da Ogier. Terza piazza attuale per gli spagnoli Daniel Sordo e Candido Carrera che su Hyundai i20 N hanno rimontato, sebbene non abbiano mai trovato l’intesa ottimale con le regolazioni, ma pronti a capitalizzare l’uscita di scena di Neuville e Katsuta. Gara in affanno per Elfyn Evans su Toyota GR Yaris, parzialmente ripagato dal successo sul crono conclusivo, in salita sin dalla foratura nella prova inaugurale del rally, con giornata chiusa in 4^ posizione. A completare la top five è il lussemburghese della Ford Puma Greoire Munster, che affina il suo feeling con la generosa Rally1.

Il primo colpo di scena della tappa si è avuto sulla PS 7quando i belgi leader del mondiale Thierry Neuville e Martjn Wydaeghe, su Hyundai i20 N, dopo il successo sulla PS 7 ed una provvisoria 3^ piazza, sono scivolati fuori strada sul crono successivo. Stop forzato anche per il giapponese Sakamoto Katsuta che su Toyota ha rimontato fino al 3° posto e poi ha dovuto abbandonare sulla PS 9, per un problema alla trasmissione.

In WRC2 continua la supremazia del finlandese con Sami Pajari ed Enni Malkonen su Toyota GR Yaris Rally2 che continuano comandare con ampio margine la classifica della categoria cadetta del mondiale. Grande rimonta per i francesi Yohan Rossel e Benjamin Boulloud su Citroen C3 che con un en plein di successi in prova, hanno saputo recuperare i quasi 2’ persi ella prima giornata e sono risaliti fino al 2° posto, scavalcando sul finale anche gli spagnoli Jan Solans e Rodrigo Sanjuan su Toyota GR Yaris. Fuori dai giochi il francese Pierre Louis Loubet su Skoda, fermato da un danno ad una sospensione sulla PS8, mentre era 2°.

Ottima rimonta per il tentino di ACI Team Italia Roberto Daprà che navigato da Luca Guglielmetti sulla Skoda Fabia Evo, è stato bravo e capace di risalire la corrente di 8 posizioni in rally2, dopo lo scivolone indietro del venerdì per una foratura.

Domenica 2 giugno i 4 crono conclusivi dell’appuntamento italiano del FIA World Rally Champinoship, due le PS da ripetere: “Cala Flumini” (Km 12,55) con passaggi alle 8.00 e 11.00; “Sassari - Argentiera” (Km 7,10) con passaggi alle 9.05 e 12.15, quando sarà la Power Stage che assegnerà punti extra per i primi 5 equipaggi classificati.