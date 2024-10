Domani, al PalaMandela Forum di Firenze, prenderanno il via anche per l'Italia Thunder le World Series of Boxing, il prestigioso torneo internazionale di boxe giunto all'ottava edizione.

Gli azzurri affronteranno i Croatia Knights e gli incontri verranno trasmessi in diretta su Sportitalia, sulla pagina Facebook delle WSB e sul canale YouTube della Federazione Pugilistica Italiana.

Fra i protagonisti dell'edizione 2018 della competizione anche il sardo Federico Serra, 23enne di Ossi, gioiello del Boxing Club Domenico Mura di Sassari.

Il talentuoso boxeur sardo, che fa parte del Gruppo sportivo dell'Esercito, affronterà nella categoria 49 kg il bielorusso Karmilchyk Yauheni.

Inizia sotto i migliori auspici la stagione del Boxing Club D. Mura, che continua ad esprimere talenti. Un altro degli allievi, Riccardo Borto, è stato convocato il 23 gennaio al Centro Federale Nazionale di pugilato di Assisi dove sta lavorando sodo per conquistare un biglietto per l'Ungheria, dove prossimamente gli azzurri disputeranno un importante torneo internazionale.