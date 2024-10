Dopo Ceter, è il turno di Charalampos Lykogiannis in casa Cagliari. Alla Sardegna Arena è stato presentato pochi minuti fa il terzo degli acquisti del club rossoblu in questo mercato di gennaio.

Queste le sue parole: "Sono molto felice di essere qui. Non vedo l'ora di iniziare gli allenamenti con i miei compagni. Lo scorso dicembre il Cagliari si è interessato a me e io sono stato subito felice della mia scelta. Ho parlato con Tachtsidis e Oikonomou, mi hanno spiegato che è una piazza importante. È un passo avanti per la mia carriera, so che è molto difficile il livello della Serie A ma voglio migliorare giorno per giorno".

"Il mio ruolo ideale? Sono un giocatore potente, veloce nella corsa, e lavoro molto sui calci piazzati. Il mio ruolo preferito è di terzino sinistro ma gioco anche al centro. Sono qui per migliorare intensamente e sarà mister Lopez a decidere quando mi utilizzerà. Io sono pronto per giocare. So che per la squadra è un momento difficile, ma farò del mio meglio per migliorare la situazione del club. Mi piacciono le sfide difficili, vengo qua perché è un passo importante per me".

A chi mi ispiro? Mendy del Manchester City anche se è infortunato è Roberto Carlos. Il mio procuratore Karasavvidis? È stato importante per far sì che io sia qui. Mi ha spiegato il meglio di questa città. Il mio passato? Ho fatto le giovanili con l'Olympiacos un club importante per me. Il debutto in Nazionale? È stato un momento molto speciale e importante per me".