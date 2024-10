Il primo scudetto della vita di Stefano Pioli, allenatore del Milan che ieri, dopo aver letteralmente travolto il Sassuolo, ha festeggiato in compagnia di varie invasioni di campo “pacifiche”, prima e dopo la premiazione, in mezzo al prato.

“Il giorno più bello. Ringrazio il mio staff, i giocatori che mi hanno dato tutto e i nostri tifosi”, dice con gli occhi lucidi, dedicando la vittoria a papà Pasquino che non c’è più.

Per tutta la serata è stata cantata a ripetizione “Pioli is on fire”, il fuoco che brucia, il motivetto ormai noto dei milanisti.



Ma durante i festeggiamenti è accaduto proprio a Pioli un fatto spiacevole: la medaglia dell’allenatore è sparita, “Me l’hanno strappata dal collo durante i festeggiamenti, è la prima che ho vinto e chiedo a chi l’ha presa di farmela riavere”.