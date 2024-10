Domenica si alzerà finalmente il sipario sulla stagione calcistica 2019-2020 del Latte Dolce. Il palcoscenico sarà quello della Coppa Italia con una sfida di lusso: quella con la Torres.

“Stiamo lavorando bene e duro sin dallo scorso 22 di luglio. Lo abbiamo fatto e lo facciamo con il sorriso ed una grande voglia di ricominciare, di dare finalmente inizio alla nuova stagione, in un campionato che sappiamo sarà difficile – ha rimarcato il difensore Simone Patacchiola -. Saremo pronti ad ogni gara, determinati a combattere la nostra sportiva battaglia dal primo all’ultimo minuto delle gare in calendario. Penso però che il lavoro che stiamo facendo porterà i suoi frutti, nessun proclama e palla a noi, in campo. Per quanto riguarda la partita di domenica contro la Torres, è una star cittadina e come tutte le gare di questo genere è una partita diversa per chi la gioca. Noi però la stiamo preparando serenamente e senza pressioni. Pensiamo a fare il nostro e del nostro meglio, poi domenica si vedrà come andrà. Non vediamo l’ora di iniziare”.

A detta dell’esterno Gianmarco Marcangeli: “Ci troviamo ad affrontare il primo test ufficiale di questa nuova stagione. Ci siamo preparati per un mese intero, ed è chiaro che ognuno di noi non vede l’ora di testarsi a confronto con il campo e un match ufficiale, con entusiasmo e senza assilli. Indubbiamente quella che ci aspetta domenica in Coppa Italia con la Torres è una gara sentita, e sarebbe importante partire subito bene. È una sfida stimolante, come per ragioni diverse lo saranno anche le altre partite che seguiranno. Ogni gara giocata rafforza le motivazioni di ogni singolo giocatore e consolida il gruppo, un gruppo che lavora con l'obiettivo di dare concretezza alle sue potenzialità e all'idea di gioco che porta avanti. La regola? Lavorare sodo mettendo in campo tutto ciò che abbiamo”.

“Tornati lunedì dal break di ferragosto, ci siamo messi subito a disposizione del mister e abbiamo già la testa rivolta alla partita di domenica. Siamo un gruppo unito e compatto, e credo che questa possa essere la chiave, come già l’anno scorso, per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati. Tutti i compagni danno il massimo, grandi e giovani, vecchi e nuovi. Si pensa da squadra, umili e determinati e sempre rispettandoci a vicenda. Sappiamo che ci aspetta una stagione lunga e faticosa, nel corso della quale ci sarà bisogno di tutti. Servirà la mentalità giusta, abbiamo armi e doti per fare bene ma tutto va accompagnato da positività e fiducia in noi stessi e nei compagni. Domenica apriamo le danze contro la Torres, credo che non ci sia modo migliore per iniziare se non con una star cittadina. Arriveremo pronti e motivati alla gara, ce la giocheremo. Non sarà facile, ma noi sappiamo che posiamo fare bene e non vogliamo deludere società e staff che lavorano per noi e il nostro bene. Non vediamo l’ora di scendere in campo dopo quella che sarà un'altra intensa settimana di lavoro, come sempre testa bassa e.. andare”, queste le parole del centrocampista Matteo Gadau.