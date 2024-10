Da lunedì 1° settembre 2014, la Società Sportiva Judo Club Alghero riprenderà le lezioni del Corso di Judo per tutte le fasce di età dopo la consueta pausa estiva.

Pausa estiva che ha riguardato solo le lezioni. Ricordiamo, infatti, che nel mese di luglio il Judo Club Alghero ha organizzato la “21^ edizione del Trofeo Internazionale Femminile Città di Alghero”, che ha visto la partecipazione delle grandi campionesse olimpiche e mondiali.

Inoltre, dal 27 luglio al 7 agosto, nell’ isola di Malta,7 atleti accompagnati dal M° Monica Piredda, hanno partecipato al Progetto Europeo “Judo for Peace” :

A questo progetto, inserito nell’ Youth in Action Programme (mportante organismo europeo che promuove e sostiene i giovani cittadini europei), organizzato dall’ Unione Europea di Judo in collaborazione con la Federazione Maltese di Judo ,a cui hanno partecipato 10 nazioni (Malta, Italia, Belgio, Ucraina, Svezia, Bielorussia, Germania, Gran Bretagna, Finlandia, Ungheria) si è rivelato una incredibile esperienza di sport e di vita per i giovani judokas algheresi.

Il primo appuntamento agonistico che gli atleti del Judo Club Alghero dovranno affrontare sarà il Torneo Internazionale “Temerarul Cup” che si svolgerà a Sibiu (Romania) dal 12 al 14 settembre.

A questa importante competizione, giunta quest’anno alla ventesima edizione, parteciperanno gli atleti della classe cadetti, Ilaria Placidi kg.63 e Federico Piga kg. 66 e l’atleta della classe juniores, Nicola Placidi kg.73.