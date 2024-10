È finalmente arrivato il grande giorno. Questa sera attorno alle 21.30, lo spazio Promocamera di Sassari ospiterà una sfida epica, intensa e carica di motivazioni: L'ultima sfida da professionista di Salvatore Erittu che accompagnato da Simone Maludrottu e Manuel Marras, affronterà lo sfidante Maurzio Lovaglio in un match valido per il titolo italiano dei pesi Massimi Leggeri di pugilato.

Il match, con annessa cerimonia del peso, è stato presentato ieri a Sassari nella sala conferenze all'ultimo piano della sede La Nuova Sardegna.

L'incontro, promosso da Insula Events in sinergia con il Boxing Team Erittu, arriva cinque anni e 29 giorni dopo quello dell’1 marzo 2014. Allora Erittu perse in 23”.

“Ringrazio La Nuova Sardegna, il suo direttore e l'intera redazione per averci ospitato – queste le parole di Gian Stefano Murru, amministratore Insula Events -. Ringrazio Tore Erittu che ha voluto Insula Events al suo fianco nell'organizzazione dell'evento. Ringrazio i nostri preziosi sponsor e tutti voi presenti. Assisteremo ad un grande spettacolo sportivo sul ring, una sfida di grande impatto che come Insula speriamo di trasformare in un grande evento a 360° in una cornice stile factory che renderà il tutto unico nel suo genere”.

Per Antonio Di Rosa, direttore de La Nuova Sardegna: “Per noi questo è un evento storico. Credo sia la prima volta che in questa redazione succede una cosa del genere. Ospitiamo quella che in gergo si chiama Una punzonatura. Ragazzi, picchiatevi perché questo richiede la pratica della boxe ma fateci divertire: in bocca al lupo, felici di aver dato questo battesimo all'incontro”.

“Onorati di essere qui in terra sarda dopo 5 anni – ha sottolineato Antonio Pasqualino, l’allenatore di Lovaglio. Orgoglio essere ospiti di Tore. Sono convinto che i ragazzi faranno un bel match: che vinca il migliore”.

Per i due allenatori di Erittu,Simone Maludrottu e Manuel Marras “Tore sta bene. Farà un grande incontro. Aspetta da 5 anni la rivincita contro Maurizio che è certamente un buon pugile”.

La reunion si aprirà alle 18.00. Ultimi biglietti ancora disponibili presso la sede delle Ragazze Terribili in via Tempio, Sassari.

Così Maurizio Lovaglio: “Sono pronto ala sfida. E sono davvero contento di poter dare a Salvatore questa rivincita”.

“Inutile nasconderlo: questo incontro – ha dichiarato Erittu – per me ha un significato particolare, ricco di pathos. Non nascondo nemmeno l'emozione di affrontare di nuovo Maurizio. Mi ha battuto, ma da quella sconfitta mi sono rialzato più forte. Ultimo match? Penso a combattere ma.. ho una società da seguire, tanti giovani da avvicinare a questo sport cui insegnare qualcosa. Ho dato tanto nella mia carriera. Ora mi gioco questa rivincita”.