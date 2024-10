Il Giro d'Italia 2017 partirà dalla Sardegna. E' un'idea affascinante che diviene sempre più concreta e trova conferma nelle parole di Renato di Rocco, presidente della Federazione Italiana Ciclismo, che interpellato a riguardo ammette: "Immaginare un Giro che partendo dalla Sardegna si sposta in Sicilia e prosegue la sua corsa sulla penisola è quanto di più suggestivo un dirigente e appassionato di ciclismo si possa aspettare dalla più importante corsa d’Italia nell’anno in cui festeggia il suo centenario. Rcs ha grande cura dell’organizzazione, sul territorio vengono attivati dei comitati locali che lavorano sulla logistica, istituzioni e amministrazioni locali fanno la loro parte: tutto sarà però rivelato ad ottobre, comprese le tappe in programma".

L'ipotesi che si fa strada, dunque, è che l'isola possa ospitare la carovana rosa dopo dieci anni dall'ultima apparizione.

Spiega Di Rocco: "Ci piace immaginare la spinta che potrebbe dare la Sardegna ad una manifestazione come il Giro, piace l’idea della spinta che il Giro può dare al movimento ciclistico locale. E come dimenticare poi che proprio la Sardegna ha un testimonial rappresentativo e d’eccezione come Fabio Aru, grande protagonista delle grandi corse e già olimpionico a Rio De Janeiro".

Niente di ufficiale, dunque, ma le possibilità che la 100^ edizione del Giro d'Italia parta dalla Sardegna sono davvero elevate. Nel 2007 l'isola ospitò addirittura tre tappe: la crono a squadre Caprera - La Maddalena e le tappe Tempio Pausania - Bosa e Barumini - Cagliari. Fu una grande festa di sport che speriamo possa ripetersi a breve, ora che anche noi abbiamo il nostro beniamino in sella ad una bicicletta.