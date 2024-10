Il sogno di un Paese intero rischia di sgretolarsi impietosamente nel giro di poche ore. Lo avevano chiamato il Mondiale dei Mondiali e, certo, questa XX edizione della Coppa del Mondo di calcio non ha mancato di sorprendere.

Non doveva mancare nessuno, però, e invece, piano piano, il Mondiale brasiliano ha dovuto fare a meno di alcuni tra i calciatori più attesi come Zlatan Ibrahimovic e Gareth Bale (la Svezia e il Galles non qualificate), Franck Ribery e Falcao (infortunati poco prima della partenza di Francia e Colombia).

Ma la notizia arrivata questa notte da Fortaleza ha dell'incredibile: Mondiale finito per Neymar.

Il numero 10 della Seleção aveva abbandonato il campo ieri sera, pochi minuti prima del fischio finale, dopo uno scontro di gioco col colombiano Zuniga e analisi più approfondite in ospedale hanno rilevato la frattura di una vertebra. Il Brasile ha vinto per 2-1 la gara qualificandosi alle semifinali dove incontrerà la Germania di Muller che adesso fa terribilmente paura.

La squadra di Scolari, infatti, dovrà fare a meno anche del suo capitano Thiago Silvia, colonna della difesa che salterà la sfida coi tedeschi per somma di cartellini gialli. Assenze, quelle di Silva e Neymar, che pesano come un macigno sulle spalle del gruppo verdeoro che sui due ha riposto la propria fiducia lungo il corso di questo campionato.

Il Brasile, martedì, si presenterà a Belo Horizonte senza l'artiglieria pesante. Sarà durissima sconfiggere la Germania che, fino ad oggi, ha dimostrato di essere la squadra più in forma di tutte.