Il Cus Sassari ha annunciato la riapertura degli impianti sportivi del Centro Universitario a partire dalla prossima settimana. "La data scelta per la riapertura in totale sicurezza degli impianti - si legge in una nota - è quella del 20 maggio, ma già dal 18 maggio riprenderanno servizio tutti i dipendenti, per le procedure di sanificazione e per l’adozione dei dispositivi di igiene e protezione della salute di tutti".

"Gli ingressi agli impianti agli Impianti Sportivi Universitari di San Giovanni - prosegue il comunicato - saranno contingentati e esclusivamente riservati all’utilizzo dei campi da tennis e delle aree dedicate al running per i possessori della CUS CARD 2019/20. In base a quanto indicato dalla Federazione Italiana Tennis, riprenderà anche l’attività di Scuola Tennis, riservata agli atleti tesserati con il Cus Sassari, naturalmente in linea con le disposizioni di sicurezza indicate da Governo e Federazione. Mentre spogliatoi, segreteria per il pubblico e aree ristoro resteranno ancora momentaneamente chiuse".

"Stiamo lavorando alacremente per rendere possibile la ripresa delle attività sportive presso i nostri impianti - dichiara il presidente Nicola Giordanelli – per i quali abbiamo disposto precisi protocolli di comportamento e di accesso, che dovranno essere adottati da tutti gli utilizzatori, nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza che l’attuale emergenza sanitaria impone”.

Il Cus Sassari sta già studiando l’apertura di altre porzioni dell’impianto sportivo universitario, per iniziare la ripresa di ulteriori discipline sportive sempre nel rispetto delle norme date dal Governo nazionale e regionale, dagli enti locali, dall’Università, dal CUSI e dal CONI.