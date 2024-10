L'emergenza Covid sta mettendo a serio rischio il proseguo regolare del campionato di Serie A. I numerosi casi emersi negli ultimi giorni hanno decimato diverse squadre, facendo saltare ben 4 match della 20esima giornata. A seguito di una riunione la Lega Serie A ha valutato come "illecite" le decisione delle Asl di bloccare le squadre. Già dal prossimo turno, domani, la situazione muterà.

Infatti qualsiasi squadra che abbia la possibilità di presentare almeno 13 giocatori (a costo di inserire giovani dalla Primavera) dovrà scendere regolarmente in campo. Pertanto alcune delle compagni più in difficoltà sul fronte Covid, dalla prossima torneranno in campo. Fra queste anche l'Udinese, che conta ben 12 casi.

L'unica partita che non si disputerà è Cagliari-Bologna, poiché il Tar dell'Emilia non ha accolto il ricorso della Lega dopo che la Asl aveva fermato la squadra già lo scorso turno. Ricorso che invece è stato accolto dal Tar del Piemonte (Torino-Fiorentina) e da quello del Friuli (Udinese-Atalanta).

Turno di riposo dunque per i rossoblù, che sfrutteranno i prossimi giorni per preparare i difficili appuntamenti che attendono i ragazzi di Mazzarri, con l'obiettivo di venir fuori quanto prima dal pantano della zona retrocessione.

Foto Cagliari Calcio