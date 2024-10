Minuti contati per la Vuelta e Fabio Aru sembra essere nelle condizioni di recitare la sua parte. Il ciclista di Villacidro, grazie alle sue imprese, è riuscito ad incrementare gli appassionati di questo sport dalla lunga tradizione.

Ma un altro sardo è pronto a dire la sua al prossimo Campionato Mondiale Granfondo UCI in programma in Francia dal 24 al 27 agosto. Si tratta di Luigi Cappai, un “giovanotto” del 1958 di Nuraminis pronto ad affrontare i 155 km suddivisi fra Castelnau de Montmirail, Puyceslci, Bruniquel, Penne, Corniche Brousse Saint Antonin, Noble Val e Cordes.

Per il nuraminese, iscritto nella categoria Master 55/59 con la maglia del Gruppo Sportivo Runner, l'accesso al trofeo mondiale è forse più insperato che voluto.

“A dicembre, insieme a un amico, mi sono iscritto alla Charity Gaul (gara di qualificazione ai mondiali UCI) e a gennaio, ho iniziato la preparazione con l'obiettivo di qualificarmi. Il 9 luglio, al termine della gara ero soddisfatto ma sai, uno non si accontenta mai.”

Ma dal circuito del Trentino, con i suoi 4000 metri di dislivello, arriva per Cappai il coronamento di un sogno: “E' il 29 luglio quando, con una mail, l'Uci comunica la mia qualificazione e un invito a registrarmi entro il 19 agosto”.

Dopo un primo momento di smarrimento, per il ciclista affiorano i dubbi prontamente allontanati grazie alla moglie: “Non avevo più sulle gambe i 155 km ma Patrizia mi ha convinto a provarci seriamente. Dal giorno, ho modificato la mia preparazione perché non voglio andare in Francia a fare la comparsa. Inoltre, l'essere l'unico sardo nella start list, mi da una carica in più”.