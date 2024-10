Diego Lugano, capitano dell'Uruguay, ha scritto una lettera aperta all'intera nazione sudamericana sul suo profilo Facebook per motivare i tifosi a sostenere la Celeste che staserà sfiderà l'Italia nella delicatissima sfida valevole per l'accesso agli ottavi di finale di Coppa del Mondo.

Ecco il testo tradotto: "Una richiesta a tutti gli uruguaiani. Ogni Mondiale ci serve per riscoprire che noi uruguaiani non siamo come gli argentini, i tedeschi, i brasiliani, gli spagnoli o gli inglesi. Noi andiamo bene come uruguaiani e assomigliamo solo a noi stessi, anche se a volte vorremmo essere diversi. Non beviamo tereré o thé alle 5: beviamo solo mate, e a qualsiasi ora. Mangiamo asado, giochiamo al 'truco', amiamo il calcio e siamo capaci di sognare l'impossibile. Nel nostro destino ci sono gli sforzi e i miracoli. E la nostra passione sono state, sono e sempre saranno le sfide. Siamo contraddittori, ingiusti, immaturi, sognatori e cocciuti... molto cocciuti. Non ci diamo mai per vinti, siamo guerrieri. Siamo piccoli, ma vogliamo essere giganti. Siamo una famiglia... e che famiglia! Chi va è sostituito da chi arriva, sembriamo una grande squadra di calcio (tanto grande che a volte ci facciamo male da soli). Le partite facili le rendiamo difficili, e a volte quelle difficili per noi diventano un po' più facili. Giochiamo tutti assieme: ma quando vinciamo si dice 'abbiamo vinto', quando perdiamo si dice 'hanno perso'. Sappiamo che tre milioni di uruguaiani dipendono da noi, ma la sapete una cosa? Anche noi dipendiamo dai quei tre milioni di uruguaiani. Abbiamo bisogno di appoggio in ogni errore: ci piace che gli uruguaiani si emozionino, che piangano di gioia per ogni gol, per ogni pallone conteso... Sappiamo che nonostante ci critichino, darebbero tutto per essere con noi a correre e aiutarci, e che sono i primi a gioire per le nostre vittorie. Sentiamo la pressione, certo che la sentiamo: per questo, a volte, quando gioca l'Uruguay sentiamo un'energia che non riusciamo a spiegare. Questo ci emoziona. A poche ore da questa partita fondamentale, da questa enorme e difficilissima sfida, io chiedo a tutti gli uruguaiani di rimanere uniti: tifando per la Celeste, la cosa più importante. La Celeste è più importante di giocatori, capitani e risultati. Ci faremo forza assieme, perché quando il Paese è unito e la gente felice sentiamo come nessuno la nostra maglia. In questo modo siamo tre milioni di giocatori sul terreno di gioco; e lo facciamo con la voglia di vincere, con la pressione di sentirci obbligati a vincere e a non fallire l'appuntamento con la storia. Vi invito ad avere fiducia, ad avere pazienza, ad avere l'audacia di sognare il meglio. Non siamo nati per le cose facili, ma per quelle difficili: questa è una cosa difficile. Vi chiedo unione. Forza Uruguay!!! Un abbraccio, Diego"