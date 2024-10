Il giovane Alessandro Murru di Ortueri all’età di 11 anni è già un piccolo campione di velocità. Il mini pilota, infatti, si è aggiudicato il campionato regionale di Kart “Trofeo di Sardegna 2013”, per la categoria Mini 60, con il successo registrato nell’ultima gara che si è corsa a Tramatza.

«La prima corsa è andata malissimo, abbiamo raccolto zero punti», racconta Tonino, il papà di Alessandro. «Dopo aver ottenuto il secondo posto nella prima manche siamo stati squalificati per essere andati fuori peso. Alessandro non si è perso d’animo e dopo l’avvio negativo ha vinto a Tortolì, Alghero e Tramatza, conquistando la pole position e abbassando il record della pista, che tra l’altro è ancora imbattuto. Nell'ultima gara si è laureato campione sardo con 78 punti di vantaggio sul secondo».

Il piccolo campione di Ortueri frequenta la prima media e ha iniziato a correre sui kart all’età di 8 anni. La sua grande passione per i motori gli è stata trasferita dal padre, che per diversi anni è stato alla guida di un’officina meccanica nel piccolo centro del Mandrolisai. Il giovane Alessandro ha iniziato a correre con un piccolo kart 50 che gli è stato regalato dai genitori.

Per gli allenamenti aspettava con ansia l’arrivo del sabato e della domenica per poter effettuare i primi giri attorno al capannone dove si trova ora l’attività del padre, tra lastre di marmo e blocchi di granito. «Fin da subito, Alessandro non vedeva l’ora che arrivasse il momento di salire sul kart per prendere dimestichezza con il mezzo e imparare a correre. In poco tempo, vista l’abilità che dimostrava al volante, abbiamo deciso di farlo correre nel kartodromo di Tramatza. Grazie al prezioso aiuto e ai consigli di Chicco Tornatore e dell’esperto Bastiano Mattu, Alessandro ha disputato le sue prime gare ufficiali raccogliendo un successo dopo l’altro».

Per il piccolo campione di Ortueri e la sua famiglia la passione per i kart rappresenta un grande sacrificio ed è anche per questo che ogni successo ha un valore del tutto speciale. Solo qualche giorno fa, Alessandro si è aggiudicato la corsa “Caccia al record” a Tramatza, dedicando il successo al papà Tonino, alla mamma Rosetta e alla sorella Monica.