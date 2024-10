Settant’anni di storia, tra aneddoti, vittorie, sconfitte, gioie e delusioni raccontate meticolosamente in un libro da Giuseppe Sechi.

“Il calcio a Uri” è il titolo dell’opera che sarà presentata mercoledì 25 gennaio, alle ore 18, nel salone parrocchiale della chiesa Nostra Signora di Paulis.

“Grazie alla passione e alla grande professionalità del nostro concittadino Giuseppe Sechi ripercorriamo la storia del calcio a Uri: dagli albori, quando con palloni inventati dai ragazzi si divertivano a giocare in terreni agricoli incolti, fino alla recente storia con l’Atletico Uri che per il secondo anno milita in Serie D”, spiega con orgoglio Renzo Petretto, responsabile, assieme a Samuele Salis, del gruppo giallorosso "Brigata Spinosa".

Un libro approfondito con foto, articoli e delibere comunali grazie al lavoro svolto dall’autore “A Giuseppe Sechi – continua Petretto - va un immenso ringraziamento da parte di tutta la comunità Urese”.

Alla presentazione del libro di mercoledì 25 gennaio saranno presenti i giocatori, i presidenti e “tutte le persone protagoniste di questa bellissima storia di Uri”.

Interverranno il sindaco Matteo Dettori, il presidente dell'Atletico Uri Giampiero Pilo, il giornalista Pier Luigi Piredda e naturalmente l’autore, Giuseppe Sechi.