Una vittoria d'oro. Il Cagliari batte 3-2 il Latina e vola al primo posto in solitaria approfittando della prima sconfitta stagionale del Livorno che rimane a -1 dai rossoblu. Questo il riassunto di un sabato calcistico che regala grandi emozioni ai tifosi sardi perché è evidente che la rincorsa del Cagliari alla Serie A non accenna a fermarsi.

Ad aprire le marcature al Sant'Elia è Di Gennaro che al 2' la mette dentro dal limite con un tiro a giro, poi Brosco riporta il risultato in parità al 18'. Al 29' sale in cattedra Balzano che allunga ancora per 2-1 sui laziali. Il Latina stenta a reagire e al 60' Ammari ripristina ancora la situazione di parità che viene nuovamente stravolta dal gol di Giannetti all'80'.

Nel frattempo, al 'Picchi' di Livorno va in scena la sconfitta degli amaranto che perdono 1-2 contro La Spezia scivolando al secondo posto in classifica.