La visita in ospedale dei giocatori del Cagliari al capitano rossoblù, Daniele Dessena, prima della partita di Coppa Italia contro il Sassuolo, ha portato bene alla squadra. I sardi, infatti, hanno battuto il team di Di Francesco per una rete a zero e così conquistato gli ottavi di finale di Tim Cup, dove affronterà l'Inter il 15 prossimo dicembre.

"Una partita straordinaria da parte dei miei ragazzi – ha detto Massimo Rastelli -E' una vittoria meritata per quel che si è visto e anche inaspettata, visto l'ampio turn-over. Abbiamo giocato un grande primo tempo, segnando un gol e sfiorandone altri. Sono contento, ho avuto delle risposte importanti. E' vero che c'erano diversi titolari in campo, quindi questo dà un'idea della qualità del nostro organico; semmai potevo avere dei dubbi sulla tenuta, perchè erano reduci da lunghe assenze per infortunio. Colombatto? Ha fatto ottime cose".

Quasi scontata la dedica: "A Daniele Dessena. Abbiamo avuto l'occasione di andare a trovare il nostro capitano in ospedale, sono convinto che sarà il primo ad avere gioito per il passaggio del turno".

Foto cagliaricalcio.com