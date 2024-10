In casa del Benevento, il Cagliari riesce nel recupero a ribaltare il risultato del match e a portarsi a casa tre punti fondamentali. I rossoblu salgono quindi a quota 29 in classifica, lasciando in zona retrocessione Crotone, con 24 punti, Verona, 22 e Benevento, 10.

Sul campo del “Vigorito” finisce 2-1.

I padroni di casa sbloccano il risultato 47’ con il gol di Brignola che con un tiro da fuori area centra l’incrocio. Il punteggio non cambia fino al 90esimo minuto. Il Benevento vede vicina la vittoria, ma il Cagliari non si arrende e dal primo minuto, su 4 concessi dall’arbitro Manganiello di Pinerolo, inizia l’assedio alla porta Puggioni. E’ Pavoletti al 91’ a portare il risultato su una situazione di parità con un gol di testa. Due minuti dopo il Cagliari trova anche la rete della vittoria. L’arbitro Manganiello, dopo aver consultato il VAR, concede un calcio di rigore agli ospiti per un tocco di mano di Sandro. Barella sul dischetto non sbaglia e regala la gioia ai rossoblu.

Prossima partita per i sardi il 31 marzo, in casa, contro il Torino.

Foto Cagliaricalcio