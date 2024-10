Il Cagliari centra finalmente la sua prima vittoria stagionale in campionato, dopo i tanti rimpianti delle prime tre giornate. Prestazione molto convincente della squadra di Rastelli, che piega l’Atalanta 3-0.

In gol Borriello, con una doppietta e Sau, i due attaccanti. Una partita dominata dai rossoblu, che hanno rischiato, e tanto, solo in un’occasione, quando, ancora sul punteggio di 1-0 per i sardi, Paloschi ha sbagliato un rigore, concesso per fallo di Pisacane su Gomez, parato egregiamente da Rafael.

Una vittoria confortante per la banda di Rastelli, che può guardare con un po’ più di fiducia alla proibitiva sfida alla Juventus a Torino nel turno infrasettimanale.

Questa la cronaca del match. Le due formazioni si sono schierate così:

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Ceppitelli, Bruno Alves, Murru; Isla, Tachtsidis, Padoin; João Pedro; Sau, Borriello. All.: Rastelli

ATALANTA (3-5-2): Berisha; Masiello, Toloi, Zukanovic; Conti, Kessié, Carmona, Kurtic, Konko; Paloschi, Gomez. All: Gasperini.

A sorpresa, mister Rastelli lascia in panchina Di Gennaro e mette Tachtsidis al suo posto. Isla al posto di Ionita, con Pisacane terzino destro. Importantissimo il recupero di Joao Pedro dal 1’. Nell’Atalanta torna Paloschi con Gomez al suo fianco.

Subito Cagliari arrembante, all’attacco dal primo minuto. Al 3’, lancio di Tachtsidis per Joao Pedro, ma l’uscita di Berisha è tempestiva, col Cagliari che ha chiesto un fallo, ma l’arbitro ha lasciato proseguire. Dopo 8’ i rossoblu sono già in vantaggio: bella palla di Joao Pedro che crossa dalla sinistra ed è bravissimo Borriello ad anticipare l’avversario e a mettere alle spalle di Berisha.

Al 13’ ancora Cagliari vicino al gol. Bel lancio di Joao Pedro per Sau che salta Masiello e conclude, ma Berisha respinge con i piedi. Al 22’ l’Atalanta spreca una potenziale ottima chance con Kurtic che da pochi passi, convinto di essere in fuorigioco, conclude debolmente.

Al 34’ rigore per l’Atalanta per fallo di Pisacane su Gomez, dal dischetto va Paloschi che però sbaglia, grande parata di Rafael. Sul successivo contropiede addirittura è Sau che sfiora il 2-0, ma Berisha è attento. Al 39’ ancora Borriello al tiro col sinistro, ma Berisha è ancora una volta bravo a parare.

Il primo tempo si chiude così, con il Cagliari meritatamente in vantaggio, anche se l’Atalanta può recriminare per il rigore sbagliato da Paloschi.

All’intervallo l’Atalanta sostituisce Masiello con D’Alessandro e cambia modulo, passando al 4-3-3. Dopo una bella occasione per Joao Pedro all’8’, è Sau a raddoppiare per il Cagliari due minuti dopo: assist di Isla in mezzo e Sau è bravissimo a irrompere e battere Berisha.

Al 18’ entra Barella per un ottimo Joao Pedro. Al 26', Cagliari vicino al tris con Sau che dopo una serie di tentennamenti conclude a rete, ma prende il palo, con Berisha che la devìa in maniera decisiva. Al 28’ Borriello chiude i giochi con una strepitosa punizione dal limite col sinistro, palla sotto l’incrocio.

Al 33’ fa il suo esordio con la maglia rossoblu l’ultimo arrivato Bittante, che prende il posto di Pisacane. Dopo poco entra anche Munari per Isla e sono proprio i due ultimi entrati a collezionare l'occasionissima del 4-0, ma il centrocampista arriva tardi all'appuntamento col gol, ben assistito dal terzino ex Empoli.

Dopo tre minuti di recupero il match termina così.

CAGLIARI-ATALANTA 3-0