Il punto ottenuto in casa del Sassuolo smuove leggermente la classifica del Cagliari, che scala una posizione salendo al penultimo posto, seppur a pari punti con la Salernitana. Un risultato tutto sommato positivo dopo un periodo nero, che interrompe una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive.

Il tecnico Walter Mazzarri ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Per come la vedo, abbiamo fatto una buona gara contro una squadra che mette in difficoltà tutti in casa. Nel finale con un po' più di calma potevamo anche vincere, però è stata una gara equilibrata, con tante occasioni da gol. Era importante interrompere la serie di risultati negativi, che erano arrivati anche con prestazioni migliori di quella di oggi".

"Io avevo chiesto questa risposta - racconta -. Con Mazzarri fino al 96' si recuperavano le partite e oggi abbiamo rimontato due volte e si è tentato il 3-2 nel finale. Dobbiamo avere un'anima, combattere sempre, altrimenti cambio. Chi cala, chi ci crede meno esce fuori. Il gruppo è unito e io non mollo mai, spero di raggiungere intanto la salvezza, il minimo indispensabile, poi se le cose si fanno bene vorrei provare ad aprire un altro discorso".