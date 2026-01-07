Il Cagliari sarà di scena a Cremona per chiudere il girone di andata almeno con un punto a partita, la media che di solito basta per la salvezza. È l'obiettivo numero uno della squadra di Pisacane. Ma il sogno è un altro: battere l'undici dell'ex Nicola, diretto concorrente per la permanenza in A, e agganciare i grigiorossi a quota ventuno. Domus o trasferta fa lo stesso, il fattore campo conta fino a un certo punto: le quattro vittorie fin qua ottenute da Caprile e compagni sono equamente divise tra gare interne (Parma e Roma) ed esterne (Lecce e Torino).

Il Cagliari arriva all'appuntamento dello Zini dopo la sconfitta in casa con il Milan. Sarà senza gran parte dei suoi sostenitori: rigettato il ricorso al Tar contro la vendita dei biglietti esclusivamente ai tifosi fidelizzati. Tradotto in numeri: ci saranno sì duecento supporter, ma senza le limitazioni sarebbero potuti essere almeno il doppio.

Pisacane deve rinunciare ai lungodegenti Belotti, Felici, Folorunsho e Deiola. In compenso recupera Zè Pedro per un reparto, la difesa, che ha già problemi di abbondanza. L'allenatore, per la retroguardia, può scegliere tra due moduli (a tre o a quattro) e, escludendo Zè Pedro ancora non al 100 per cento, tra quattro giocatori: Mina, Luperto, Rodriguez e Obert. Punto interrogativo Luperto: il giocatore piace proprio alla Cremonese. Le ultime due gare le ha disputate da titolare, ma sino alla chiusura del mercato non si sa mai. Il problema, in caso di cessione, è che il Cagliari dovrebbe correre per rintracciare un difensore che dia le stesse garanzie. E, soprattutto a gennaio, non è facile.

Coperta corta a centrocampo con Mazzitelli, Prati e Adopo titolari quasi per forza. Di nuovo abbondanza in attacco: per la quarta volta di fila Kilicsoy dovrebbe partire dal fischio di avvio. Ma con chi giocherà? C'è un altro attaccante centrale, Borrelli. E poi ci sono due seconde punte-tre quartisti come Gaetano ed Esposito: a Torino aveva cominciato l'ex Napoli, contro il Milan l'ex Inter. Intanto il gol con slalom tra i difensori granata di Kilicsoy a Torino è stato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A.