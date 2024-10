Un punto che in altre occasioni avrebbe reso felici tanti tifosi, oggi non può bastare. Il Cagliari porta via da Torino un pareggio con la Juventus già campione d'Italia che recupera in extremis l'asso Pogba, importante rientro in vista della sfida di Champions col Real al Bernabeu.

I bianconeri schierano in campo le riserve, turnover massiccio in vista dell'impegno europeo, ma non basta perché il Cagliari porti a casa il risultato pieno che avrebbe accorciato le distanze con l'Atalanta in attesa della sfida di questo pomeriggio che vedrà i bergamaschi in trasferta a Palermo.

Nei primi dieci minuti del match è proprio il francese Pogba a dare filo da torcere alla difesa rossoblu mentre Farias tenta di rispondere dalle parti di Storari.

La Juve colpisce al 44', quando è proprio Pogba ad infilare Brkic con un rasoterra deviato da Ceppitelli. Al'85' Rossettini riagguanta il pareggio ribattendo in rete dopo aver colpito il palo di testa. Poco dopo Sau divora l'occasione del vantaggio. Neanche il tempo di disperarsi, è troppo tardi, l'arbitro fischia: 1-1. A tre giornate dal termine la zona salvezza sembra ancora lontanissima