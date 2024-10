Il Cagliari sogna la festa promozione. Ma oggi, per poter far scendere in piazza i suoi tifosi, deve battere il Livorno al Sant'Elia e sperare che non vincano Trapani, Bari e Pescara. Solo in questo caso sarebbe promozione matematica con tre giornate d'anticipo.

I tifosi ci credono e infatti hanno risposto con l'assalto ai botteghini: biglietti tutti venduti già da metà settimana e stadio che sarà pieno. Ciliegina sulla torta: recuperato in extremis anche Farias.

Non scenderà in campo dall'inizio, ma almeno è tra i convocati: potrebbe tornare utile nel finale se la partita dovesse farsi troppo complicata. A rischio, ma comunque in lista per la partita, c'è anche Ceppitelli.

"Ci stiamo avvicinando piano piano all'obiettivo della promozione - ha detto in conferenza stampa l'allenatore Massimo Rastelli-. Durante la settimana abbiamo lavorato con la giusta tensione, cercando di non appesantire ulteriormente la testa di giocatori che sanno di dover andare in campo sapendo di dover vincere. Normale che vorremmo chiudere i conti, ma attenzione perché troveremo una squadra quasi all'ultima spiaggia, con un solo risultato a disposizione per nutrire speranze di salvezza".

Sant'Elia tutto esaurito.

"Mi auguro - ha detto il mister rossoblù - che i tifosi ci diano una spinta formidabile per dare tutto e avvicinarci alla promozione. All'inizio ci sarà un fantastico colpo d'occhio e un grande entusiasmo, ma quando l'arbitro fischierà dovremo giocare una partita e spetterà a noi far sì che l'entusiasmo aumenti".

Niente calcoli. "Certo che le notizie dagli altri campi arriveranno- ha detto il tecnico- ma noi dobbiamo rimanere concentrati e pensare a fare il nostro dovere. Guadagniamoci prima i punti, poi faremo i conti".