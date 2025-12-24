In estate qualcuno rumoreggiava, forse anche giustamente: un prestito secco che avrebbe giovato principalmente alla squadra detentrice del cartellino, l'Atalanta. Ma il Cagliari, nella trattativa per Marco Palestra, nonostante abbia trovato un muro da parte della società bergamasca nell'inserimento di un'opzione di acquisto, non si è tirato indietro. Il talento era troppo evidente: meglio un solo anno insieme, piuttosto che vedere sfumata l'opportunità.

Il tempo ha dato ragione alla società sarda, ma anche a quella bergamasca: i rossoblù hanno trovato un giocatore chiave nella lotta per la salvezza, mentre i nerazzurri vedono crescere vertiginosamente un prodotto del vivaio che in estate tornerà a casa. Le prestazioni dell'esterno lombardo hanno convinto proprio tutti.

A dimostrazione di ciò un dato: secondo il portale Transfermarkt (il più autorevole a livello globale) Palestra è il giocatore che ha visto crescere il suo valore più di chiunque in Serie A da inizio stagione. Il fenomenale pendolino rossoblu ha infatti registrato un +16,5 nel valore in milioni, che adesso è stimato a 25.

Oggi è uno dei pezzi pregiati del mercato italiano: interessi dalla Premier League e dalle big di Serie A. Una cosa è certa: il futuro è dalla sua parte, anche grazia alla società sarda, che ci ha creduto e si gode un gioiello già pronto per palcoscenici internazionali.