La presentazione della nuova squadra del Cagliari è stata un vero successo. I tifosi rossoblù hanno preso d’assalto l'Arena Grandi Eventi ansiosi di salutare i vecchi giocatori e di accogliere i nuovi acquisti augurando loro un’ottima stagione.

Un’esperienza emozionante anche per gli stessi giocatori che sono saliti sul palco presentati all'americana da Jacopo Cullin ed Eleonora Boi.

Daniele Conti, il capitano, una leggenda vivente, è stato chiamato per ultimo e non appena ha messo piede sul palco, l'Arena è sembrata scoppiare di entusiasmo. Indici di gradimento altissimi anche per i giocatori sardi e per Victor Ibarbo, ma in realtà l'accoglienza è stata da brivido per tutti, nuovi compresi. Ovazioni e applausi da concerto rock, o da stadio, come se i rossoblù stessero sul campo affrontando una diretta concorrente per un traguardo prestigioso, e non su un palco in una calda notte di inizio agosto.

La serata, organizzata dal Comune nell'ambito delle iniziative volte a promuovere la candidatura di Cagliari a Capitale Europea della Cultura per il 2019, ha visto anche le presentazioni delle nuove maglie da gioco e del nuovo inno, "Cagliari nel nostro cuore" dei Sikitikis: un ritornello da intonare in coro e che non mancherà di allietare i pomeriggi dei tifosi al Sant'Elia. Ospiti graditissimi, tra gli altri, due tifosi d'eccezione, quali Giorgio Porrà e Luca Telese. E alla fine è salito sul palco anche il presidente rossoblù Tommaso Giulini. Prima di lasciare il microfono ai Sikitikis, ha salutato e ringraziato i tifosi accorsi.