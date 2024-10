Un anno fa era sul piede di partenza, oggi il Cagliari se lo tiene stretto. L'evoluzione di Joao Pedro nel corso di questa stagione è stata la più grande sorpresa dell'annata rossoblu. Il numero 10, con 18 gol e una partita ancora da giocare, statistiche alla mano risulta il brasiliano più prolifico dei principali campionati europei.

Alle sue spalle nomi di spicco come Gabriel Jesus (14 gol), talentuoso attaccante del Manchester City di Guardiola e della nazionale brasiliana, e soprattutto Neymar (13 gol), fuoriclasse del PSG e stella della Seleçao, fermato per buona parte della stagione da un infortunio. A chiudere la "top five" dei migliori marcatori verdeoro, Richarlison dell'Everton (13 gol) e Willian José della Real Sociedad (11 gol).

Una statistica che rende dunque l'idea di come il fantasista sardo sia riuscito a prendere in mano le redini della squadra, e a riconciliarsi coi tanti tifosi che nelle passate stagioni lo avevano bersagliato per via della sua discontinuità. Salvo imprevisti o offerte irrinunciabili, anche la prossima stagione il 10 vestirà la casacca rossoblu, e chissà che, col supporto dei compagni, non riesca a raggiungere traguardi importanti anche nella classifica del campionato, oltre che nel tabellino dei marcatori.