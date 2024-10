Lecce-Cagliari 2-2, clamorosa beffa per i rossoblù! Una partita incredibile, una vittoria buttata al vento da parte del Cagliari che pareggia 2-2 a Lecce una gara che sembrava ormai già vinta. Al doppio vantaggio firmato Joao Pedro-Nainggolan, ha risposto il gol di Lapadula e quello di Calderoni nel finale, dopo che il Cagliari è rimasto in 9 per le espulsioni di Cacciatore (falla di mano a porta vuota) e Olsen (scazzottata con Lapadula, espulso anche lui). Una beffa arrivata che fa veramente male.

LA CRONACA. Maran conferma la formazione di ieri, con Lykogiannis al posto di Pellegrini, la coppia di difesa Pisacane e Klavan, Nandez e non Castro in mezzo e Joao Pedro-Simeone davanti con alle spalle Nainggolan. Nel Lecce non c’è il sardo Mancosu e va in panchina il grande ex Farias; La Mantia-Lapadula in attacco. Il campo è decisamente migliorato rispetto alle condizioni della serata di ieri. Il Cagliari parte bene, ma è il Lecce ad avere la prima chance con un colpo di testa di La Mantia finito fuori. Il primo sussulto del Cagliari è un tiro ampiamente a lato di Nainggolan al 18'. Al 25' colpo di testa largo di Lapadula, con un Lecce fin qui leggermente meglio del Cagliari.

Al 30' arriva il vantaggio del Cagliari: fallo di mano di La Mantia, l'arbitro Mariani concede il rigore dopo il controllo al Var e Joao Pedro non sbaglia. Al 35' grandissima parata di Olsen su un tiro deviato di La Mantia da parte di Cacciatore: lo svedese ha ripreso la coordinazione dopo che stava andando dalla parte opposta, veramente un miracolo. Il primo tempo si chiude senza altre occasioni con i rossoblù in vantaggio per 1-0.

Nell'intervallo la pioggia scende copiosa e dunque il secondo tempo è certamente condizionato da questo. Al 47' altro colpo di testa di Lapadula ben bloccato da Olsen. Al 52' ancora Olsen miracoloso sull'attaccante ex Milan del Lecce che tira da posizione ravvicinata addosso allo svedese che diventa un gigante. Al 55' si vede davanti il Cagliari con Nandez che scarica un diagonale col destro che finisce di poco a lato. Quattro minuti dopo Joao Pedro in contropiede scivola al momento opportuno. Al 67' il raddoppio del Cagliari: cross dalla sinistra, Tabanelli respinge corto e Nainggolan di prima col destro la mette all'angolino. Al 75' tiro di Rog di poco a lato. Nel finale entra anche un altro grande ex, Farias, che al 79' mette in mezzo un bel pallone che ancora una volta La Mantia spreca.

All'81' tiro ravvicinato di Farias, Olsen compie un altro miracolo, la palla rimane lì e sul tiro di testa di La Mantia Cacciatore la prende con la mano e concede il rigore al Lecce. Lapadula trasforma, ma dopo il rigore si accende una rissa incredibile che porta all'espulsione di Olsen e Lapadula: Cagliari in 9 e Lecce in 10. Al 90' Tabanelli ha la palla del pareggio ma la spreca tirando altissimo. Un minuto dopo il Lecce pareggia con Calderoni: palla in profondità di Tachtsidis, Nandez non fa il fuorigioco e il sinistro del terzino leccese batte Rafael. Sette minuti di recupero, ma il risultato non cambia, Cagliari beffato incredibilmente al Via del Mare.