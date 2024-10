E' soddisfatto mister Ranieri del successo casalingo dei rossoblù, impostisi per 4-1 sull'Ascoli dopo essere passati in svantaggio: "Ho fatto i complimenti hai ragazzi, perché hanno corso più quella mezz'ora dove non riuscivamo a prendere né la prima né la seconda palla", ha commentato nel post partita.

"Abbiamo finito il primo tempo bene, e nel secondo tempo i ragazzi erano assatanati proprio come piace a me, hanno messo l'anima su ogni pallone, sono stati tenaci, non accettavano questa sconfitta", ha proseguito Ranieri.

"E' un segnale che noi dobbiamo fare questo: dobbiamo cercare di vincerle sempre - evidenzia -, perché se no non arriviamo dove io sognando voglio arrivare. Questo lo sanno i ragazzi e ci proveremo. Non è detto che ce la faremo, ma ci proviamo". E sulle prestazioni un po' altalenanti: "I tifosi devono stare sereni, noi diamo sempre tutto in campo. Possiamo giocare bene o male, però i ragazzi hanno dimostrato di avere gli attributi".

Ora arriva la Reggina di Inzaghi: "Andiamo lì a battagliare e fare la nostra partita. Sappiamo che la Reggina è una grande squadra, ha fatto un girone d'andata strepitoso. Ha giocatori validi, perché ha anche Menez che ho avuto la Roma, e quando gira lui riuscirebbe a far girare anche tutte le squadre di Serie A, ancora adesso. Sappiamo delle difficoltà che troveremo - conclude -, ma giocheremo la nostra partita".