Sono quasi tutti rientrati i nazionali del Cagliari, in vista della gara di domenica in trasferta contro il Genoa: all'appello manca solo il colombiano Mina, da domani a disposizione di Nicola.

Per il resto si sono allenati con la squadra Sherri, Luvumbo, Marin e Prati. Obert e Lapadula hanno svolto dei lavori individuali più leggeri. Wieteska era già rientrato alla base ieri.

Domani il mister inizierà a pensare alla formazione che dovrà vedersela con la voglia di riscatto dei rossoblu liguri, ora allenati da Vieira. Nicola potrebbe puntare, per almeno nove undicesimi, sui giocatori che sono rimasti a Cagliari anche la scorsa settimana.

Scuffet dovrebbe riprendere il suo posto tra i pali al posto di Sherri. Mentre in difesa Nicola dovrà valutare lo stato di forma di Mina. In preallarme Palomino, gli altri tre dovrebbero essere Zappa, Luperto e Augello. Pochi dubbi sul duo di mediana: Adopo e Makoumbou dovrebbero essere i titolari. Più avanti il terzetto composto da Zortea, Viola (ma anche Gaetano potrebbe dire la sua) e Luvumbo. Piccoli unica punta.

Sull'undici iniziale pesa l'interrogativo Marin, reduce da una doppietta con la Romania: il tecnico potrebbe utilizzarlo come arma in più per cambiare la partita a gara iniziata.