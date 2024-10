Il Cagliari ha definito le date del ritiro pre-campionato. La squadra si radunerà ad Asseminello nella serata di domenica 12 luglio. Durante i primi tre giorni di ritiro i rossoblu saranno impegnati con una seduta di allenamento pomeridiana al centro sportivo di Assemini.

Nella serata di mercoledì 15 la comitiva si trasferirà ad Aritzo, dove rimarrà per due settimane per completare la preparazione in vista del nuovo campionato. Il programma delle amichevoli verrà ufficializzato nei prossimi giorni.

Matteo Stagno, Segretario Generale Sportivo del club rossoblù, sottolinea l'orgoglio del Cagliari di tornare dopo tre stagioni a svolgere il ritiro pre-campionato in Sardegna: "Avevamo ricevuto diverse proposte per soggiornare nel Nord Italia, ma abbiamo scelto di ricevere l'abbraccio della nostra gente. Vogliamo sottolineare la nostra identità e fortificare il senso di appartenenza al territorio. Siamo sicuri che il sostegno dei tifosi sarà fondamentale per infondere alla squadra la carica giusta per affrontare un torneo difficile come quello che ci aspetterà il prossimo anno".