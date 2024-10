Un Cagliari compatto e tatticamente solido espugna con merito la 'Dacia Arena' di Udine grazie a Joao Pedro che a inizio ripresa punisce una frittata difensiva dei bianconeri. Male l'Udinese, confusa e senza idee. Delneri affida a Balic le chiavi del centrocampo e affianca Perica a Maxi Lopez.

De Paul nel solito ruolo ibrido a meta' tra ala e trequartista, c'e' Angella con Danilo. Confermati i titolari del Cagliari, Joao Pedro assiste Pavoletti nel 3-5-2. Inizio equilibrato e piuttosto soporifero, da segnalare solo l'erroraccio di Maxi Lopez all'8': sinistro a giro di Barak sul secondo palo, Rafael respinge corto e centrale ma 'la gallina de oro' manda incredibilmente a lato il tap-in di testa in tuffo. Nell'ultimo quarto d'ora prima dell'intervallo la partita sale di tono piu' per merito degli ospiti.

A destra la catena Farago'-Barella funziona come un orologio: al 25' l'esterno destro libera il cross dell'azzurrino, Ionita la prende di tacco al volo per Pavoletti che arriva a rimorchio e calcia col mancino, la terna arbitrale fischia un fuorigioco che non sembra esserci (forse Joao Pedro) ma Bizzarri mette d'accordo tutti evitando l'1-0. Ancora dai piedi di Barak al 33' nasce una chance bianconera ma sul destro di Widmer respinto da Rafael la Var rileva il fuorigioco dello svizzero e annulla il susseguente calcio d'angolo. 

Farago' e' scatenato. Prima quasi manda in porta Joao Pedro (deviazione decisiva di Bizzarri sul cross tagliato), poi Jankto e Samir giocano all'autoscontro, l'esterno si invola e serve in area Pavoletti che manca il primo controllo, si gira in un fazzoletto e col sinistro chiama Bizzarri al miracolo con la punta delle dita.

Il gol sardo e' nell'aria e al rientro in campo, dopo due brividi corsi da Rafael per mano di Perica, e' Joao Pedro a siglare il meritato vantaggio, complice una dormita colossale della difesa friulana: Samir regala il pallone a Barella il cui cross rimbalza in area, Widmer lo lascia scorrere, Danilo resta a guardare, Bizzarri non esce con puntualita' e Joao Pedro beffa tutti depositando in rete di testa. I friulani reagiscono subito e Rafael si supera sulle conclusioni ravvicinate di Perica e Maxi Lopez.

Ma e' solo un'illusione: col passare dei minuti al contrario si addormentano e nemmeno i cambi ultra offensivi di Delneri sembrano scuoterli, consentendo alla squadra di Lopez di gestire. Anzi e' il Cagliari ad andare vicino al 2-0: contropiede fulmineo e arcobaleno di Farago' per Farias che dribbla Danilo con lo stop a seguire e cerca il primo palo, decisivo ancora una volta Bizzarri, che nel lunghissimo recupero viene espulso per fallo da ultimo uomo dopo un'uscita disperata fuori area su Farago' lanciato a rete (in porta va Samir).

Il Cagliari incassa la terza vittoria in quattro partite con Lopez salendo a 15 punti, Udinese ancorata a 12: diluvio di fischi dagli spalti.

I risultati della tredicesima giornata di Serie A:

Benevento-Sassuolo 1-2;

Sampdoria-Juventus 3-2;

Spal-Fiorentina 1-1;

Torino-Chievo 1-1;

Udinese-Cagliari 0-1;

Crotone-Genoa 0-1 (giocata alle 12.30);

Roma-Lazio 2-1 (giocata ieri);

Napoli-Milan 2-1 (giocata ieri);

Inter-Atalanta (ore 20.45);

Verona-Bologna (domani, ore 20.45)

La classifica di Serie A dopo la tredicesima giornata:

Napoli 35 punti;

Juventus 31;

Roma e Inter 30;

Lazio 28;

Sampdoria 26;

Milan 19;

Torino 18;

Fiorentina e Chievo 17;

Atalanta 16;

Cagliari 15;

Bologna 14;

Udinese e Crotone 12;

Sassuolo 11;

Spal 10;

Genoa 9;

Verona 6;

Benevento 0.