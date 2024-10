Gianfranco Zola torna a casa per la prima volta da allenatore del Cagliari e vince. 2-1 contro il Cesena per voltare pagina dopo il brutto esordio in panchina rossoblu dello scorso turno a Palermo.

La partita si apre nel migliore dei modi per il Cagliari quando al 10' Ekdal viene steso in area e il direttore di gara fischia il calcio di rigore in favore dei padroni di casa. Sul dischetto va Joao Pedro che si fa parare il tiro da Capelli ma segna l'1-0 sulla ribattuta. Al 14' il nuovo portiere Brkic disinnesca la pericolosa punizione di Cascione e al 27' arriva il raddoppio del Cagliari con Donsah che mette a segno il suo primo gol in Serie A.

Al rientro dall'intervallo il Cesena ultimo in classifica spera nella rimonta. Brienza le tenta tutte ma altrettanto coraggiosi sono i tentativi dei rossoblu Ekdal, Joao Pedro e Longo che peccano però di imperfezione dalla parte opposta. All'89' il gol del 2-1 segnato da Brienza fa paura al pubblico del Sant'Elia che vive col fiato sospeso i 4' di recupero fino al triplice fischio dell'arbitro.