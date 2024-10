Operazione turn over per la trasferta del Cagliari a Chiavari. Per la sfida con l'Entella di questa sera dovrebbe esserci spazio dall'inizio per Krajnc, Murru, Fossati e Giannetti.

Un po’ per le grandi fatiche di sabato con l'Avellino. E un po’ per coinvolgere chi ha giocato di meno. Rossoblù che puntano alla prima vittoria in trasferta. "Dimentichiamoci della partita di Coppa Itala - dice il mister Massimo Rastelli - Da allora la Virtus si è rafforzata con diversi nuovi giocatori e sul suo campo è particolarmente temibile: non a caso ha battuto la titolata Cesena".

LE CURIOSITÀ DI VIRTUS ENTELLA - CAGLIARI