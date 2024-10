Approfittando del workshop al Forte Village di Santa Margherita di Pula, il Cagliari Calcio ha voluto presentare ufficialmente alla stampa il nuovo Direttore Sportivo Giovanni Rossi, aggiungendo poi anche le prime impressioni di mister Massimo Rastelli dopo il rinnovo biennale della settimana scorsa. Con loro anche il presidente Tommaso Giulini, il quale ha parlato per primo. Ecco alcune delle sue parole: “Siamo qui per ufficializzare il nuovo Direttore Sportivo Giovanni Rossi e il rinnovo di Massimo Rastelli. Stiamo già lavorando fin dopo l'ultima partita contro il Milan per il futuro. Sono molto contento che il nuovo direttore mi abbia proposto di continuare con Massimo, era fondamentale questo passaggio. Ringrazio il Sassuolo che ha dimostrato grande disponibilità perché il direttore sta già lavorando per noi fin da dopo l'ultima giornata di campionato, nonostante il contratto inizi solo dal 1 luglio”.

Poi, a prendere la parola è stato il nuovo arrivato: “Non era facile da parte mia staccarmi dopo anni dal Sassuolo. Cagliari ha una storia importante e mi ha colpito fin da subito per la progettualità e i traguardi importanti prefissati, dallo stadio al centro sportivo. E soprattutto il senso di appartenenza di questa squadra che rappresenta una regione intera. Sono questi i valori che mi hanno convinto ad accettare. Settore giovanile? Ho avuto la fortuna di aver fatto tante cose nella mia carriera, responsabile del settore giovanile e scouting, ho lavorato in piccole e grandi società. Sono a disposizione. Se ci sono giovani bravi è giusto farli giocare. Il presidente mi ha spiegato il progetto Cagliari e quello che vuole realizzare. Io appena arrivato ho parlato col mister per capire le sue intenzioni e quelle cose che non andavano e quelle che invece erano ok. Abbiamo buttato delle basi per costruire un Cagliari solido. E’ ancora troppo presto per tutto però. Dobbiamo portare Cagliari ad essere una società ambita, impostare un lavoro futuribile a due e tre anni. Avere giocatori di proprietà per riuscire a fare business, tenendo conto dei risultati. Se andiamo a vedere i numeri dello scorso anno c'è da migliorare qualcosa. Non solo in difesa però. Ci sono anche tante qualità e da quelle ripartiremo”.

Poi, ecco Rastelli: “Col direttore abbiamo analizzato a fondo tutte le questioni e su questa base andremo a migliorare. Sono felice del rinnovo. Cagliari e la Sardegna mi hanno conquistato. Questo mi dà soddisfazione e grande responsabilità. Il prossimo anno sarà ancora più difficile, ma nulla mi spaventa. Sono pronto a questa ennesima sfida della mia carriera. L'obiettivo è quello di riuscire a conquistare tutti, anche i più scettici e anche attraverso il gioco. Cercando anche di farmi apprezzare meglio. Da oggi, tra l’altro, sbarcherò sui social anche per questo motivo. Per avvicinarmi alla gente. Abbiamo gettato un po’ di idee su quei ruoli da riempire in base anche alle partenze. Io dico le caratteristiche che mi servono e poi il direttore dovrà essere bravo ad invidiare il profilo giusto. Giocheremo in maniera camaleontica. Cambieremo anche all'interno della stessa partita. Mi baserò su quello che ho e sul momento che la squadra vivrà. Dare dei numeri serve a poco. Lo staff? Per poter continuare a migliorare lo staff sarà ampliato e migliorato. Per curare i minimi particolari per una stagione ancora più difficile”.

Infine, due parole del presidente sugli obiettivi e sulla questione stadio: “Rimanere a Cagliari è una cosa positiva e ci siamo riusciti. Gli obiettivi sono gli stessi dello scorso anno. Arrivare decimi è come vincere lo scudetto e quest'anno non ci siamo riusciti per un punto. Avremmo vinto lo scudetto se ci fossimo arrivati. Arrivare dodicesimi è come arrivare in Champions per noi. Dobbiamo quindi mantenere la categoria e vincere il nostro scudetto. Borriello? C'è grande volontà di proseguire insieme e quindi non sarà difficile trovare un accordo. Stadio? Stiamo montando la Curva Sud. Poi proseguiremo con Distinti e Curva Nord. Col campo inizieremo ai primi di luglio e finiremo a fine luglio per dare il tempo un mese di riposare. La Main Stand è sulla buona strada. Stiamo poi vagliando l'area spogliatoi e l'area del museo. Il progetto sta andando avanti.