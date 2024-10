Questa mattina a Villa Stuart è arrivato Razvan Marin, nuovo acquisto del Cagliari, per sottoporsi alle visite mediche. Salvo imprevisti, a visite concluse, dovrebbe raggiungere Cagliari in serata per firmare il contratto che lo legherà al club per i prossimi cinque anni.

L'intesa con l'Ajax, detentrice del cartellino del giocatore, è già stata raggiunta: prestito annuale con obbligo di riscatto fissato a sette milioni di euro. Il centrocampista rumeno sarebbe il primo rinforzo del mercato estivo rossoblu.

Marin, 24 anni, dovrebbe agire da regista, ma nasce come mezz'ala. Giocatore che abbina grande corsa a qualità importanti, può già vantare 21 presenze in nazionale maggiore. Un centrocampista duttile e moderno che potrà ritagliarsi un ruolo da protagonista nel nuovo Cagliari targato Di Francesco.