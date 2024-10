A poche ore dalla chiusura del mercato il Cagliari piazza un doppio colpo in entrata. In rossoblù arrivano Raoul Bellanova e Keita Balde. Il giovane difensore classe 2000 arriva dal Bordeaux in prestito con diritto di riscatto.

Cresciuto nelle giovanili del Milan, il 21enne è stato acquistato dai francesi nell'estate del 2019, poi il prestito all'Atalanta e la parentesi al Pescara. Punto fermo delle Nazionali giovanili azzurre, la scorsa stagione ha preso parte agli Europei U21 in Ungheria e Slovenia.

L'attaccante, invece, arriva a titolo definitivo dal Monaco: firmerà un contratto di tre anni. Per il 26enne senegalese già diversi anni di esperienza in Serie A: gli esordi da professionista con la Lazio e poi i prestiti dai monegaschi all'Inter e alla Sampdoria.

Proprio i blucerchiati sembravano a un passo dal riassicurarsene le prestazioni, ma l'inserimento del Cagliari è stato decisivo. Manca ancora l'ufficialità da parte del club, ma è stato il presidente Giulini a comunicare l'arrivo tramite un tweet.

Foto Instagram Keita-Bellanova