Il Cagliari ospita il Napoli alla Domus Arena domani pomeriggio, alle 15. Dopo il pareggio a Udine i rossoblù cercano altri punti preziosi in chiave salvezza. Di fronte una squadra in crisi, ma sulla carta nettamente superiore.

I partenopei arrivano dalla dispendiosa sfida di coppa contro il Barcellona, ma dopo le ultime deludenti uscite non possono sbagliare e puntano alla sfida di Cagliari con voglia di riscatto.

Poche le certezze per Ranieri in vista della partita di domani. Una di queste è Gianluca Gaetano, arrivato in prestito a gennaio proprio dal Napoli, autore di due gol in tre presenze. Il trequartista campano si è conquistato il posto da titolare e con le sue prestazioni ha già conquistato la piazza e la fiducia dell'allenatore.

Dovrebbe tronare dal primo anche Nandez, dopo i fastidi che gli hanno impedito di partire dal primo minuto con l'Udinese. In difesa le garanzie sono Dossena e Mina, mentre davanti potrebbero agire Luvumbo e Lapadula.

Dall'altra parte i pericoli principali saranno rappresentati da Kvaratskhelia e Osimhen, tornato dopo una lunga assenza e autore di un bel gol contro i catalani in Champions League. Servirà una grande prova contro la squadra del neotecnico Calzona per provare a fare punti.