Cagliari in campo alle 18. Nell difficile gara casalinga alla Domus i rossoblù affrontano un'Atalanta che vuole alimentare le sue ambizioni europee.

Per la compagine sarda la necessità di fare punti, soprattutto dopo il successo casalingo di ieri dell'Empoli. Per la gara contro i bergamaschi Ranieri ritrova Gaetano, il più in forma dei suoi.

Davanti dovrebbero agire ancora Luvumbo e Lapadula, mentre in mezzo al campo Makoumbou coadiuvato da Nandez e Deiola. In difesa i soliti Mina e Dossena, sulle fasce Zappa e Augello.

Ancora fuori per infortunio Pavoletti, Petagna e Mancosu.