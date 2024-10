Vittoria di misura per il Cagliari nella sfida contro la Spal all'Unipol Domus. Per la terza partita consecutiva mister Ranieri conferma il trio difensivo Capradossi-Dossena-Altare, in porta Radunovic. A centrocampo Nandez, Lella, Makoumbou, Kourfalidis e Azzi, e davanti la coppia Luvumbo-Lapadula.

Un gol per tempo fra le file rossoblù: al 15esimo apre le marcature Altare, che raccoglie il suggerimento su punizione di Kourfalidis e insacca di testa. I sardi si fanno riacciuffare al 42'. quando Celia trova un jolly al volo che non lascia scampo a Radunovic. Nella ripresa, al 70esimo, arriva il raddoppio di Altare, che dopo una mischia in area scaraventa la palla in rete, ma il Var annulla per fallo di Lapadula.

Proprio il centravanti rossoblù si fa perdonare sei minuti più tardi, quando dopo un rimpallo su cross di Azzi è bravo ad approfittarne e segna la rete del vantaggio. Il Cagliari stringe i denti e, dopo una serie di occasioni dei ferraresi, va a un passo dal 3-1 prima con Zappa che colpisce il Palo e poi con Rog, che tutto solo davanti ad Alfonso fallisce il controllo.

La partita termina 2-1. Trionfo fondamentale ed ennesimo risultato utile per i rossoblù, che adesso raggiungono al quinto posto il Sudtirol, a 32 punti, in attesa delle altre partite. 

Foto Cagliari Calcio