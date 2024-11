Scende in campo il Cagliari questa sera, alle 20:45, contro il Verona nell'anticipo della 14esima giornata di Serie A. I rossoblù ospitano i veneti alla Domus in una sfida salvezza che inizia ad entrare nella fase calda del campionato.

Alcuni dubbi per Davide Nicola per quanto riguarda l'11 iniziale, specialmente in porto, in mediana e sulla trequarti. Sherri è ancora leggermente favorito per partire dal 1', a discapito di Scuffet, in difesa Zappa, Mina, Luperto e Augello. A centrocampo potrebbero vedersi Adopo e Marin, con quest'ultimo in ballotaggio con Makoumbou. Dietro alla prima punta Piccoli dovrebbero agire Zortea, Luvumbo e Gaetano (ma occhio a Viola).

Questa la probabile formazione del Verona: Montipò, Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric, Serdar, Belahyane, Suslov, Harroui, Lazovic, Tengstedt.