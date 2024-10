Oggi per il Cagliari ad Assemini la ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica contro il Monza. Makoumbou è stato il primo rossoblù a rientrare alla base dopo gli impegni con la Nazionale.

Difficile, se non impossibile, il recupero di Nandez: il centrocampista uruguaiano si è allenato a parte. Ritorno in campo previsto per il match di Roma contro la Lazio, il 2 dicembre. Personalizzato pure per Di Pardo, Capradossi e Oristanio. Dei tre l'ex Inter è l'unico che ha qualche chance di rientrare tra i convocati per la gara con il Monza. Oristanio aveva lasciato il raduno dell'Under 21 per un affaticamento.

La seduta di questo pomeriggio è iniziata con lavori di attivazione, a seguire possesso palla e partita a tema. In chiusura sessione di lavoro aerobico. Domani nuovo allenamento in programma al mattino. Ora Ranieri aspetta gli altri nazionali. L'ultimo sarà Lapadula in campo a Lima domani per Perù-Venezuela, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Tra domani e giovedì sarà a Cagliari Luvumbo, dopo la sfida tra il suo Angola e le Mauritius. Idem per Shomurodov dopo Uzbekistan-Iran. Viaggio più corto per Hatzidiakos: arriverà da Atene dopo Grecia-Francia, qualificazione Europei 2024. Wieteska a Cagliari domani al termine di Polonia-Lettonia a Varsavia. Arriverà da Cork, Irlanda, invece Prati. A disposizione da domani anche Obert: ieri ha salutato i compagni dell'Under 21 dopo Slovacchia-Croazia.