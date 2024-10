Investire nella comunità, nella socialità, nello sport, nel turismo e nella famiglia.

Borutta punta su una rinascita post Covid per rilanciare il paese e soprattutto garantire una ripresa a misura di famiglia e bambini e lo fa con il Cagliari 1920 Summer Camp.

La scuola calcio del Cagliari per una settimana, dal 13 al 17 luglio, si stabilirà nei campi realizzati con fatica, orgoglio e grande senso civico nel centro del paese.

Ampie, già predisposte con tutte le misure di sicurezza anti Covid, energeticamente autosufficienti, dotate di docce, spogliatoi, sale riunioni e defibrillatore.

Un campo in erba naturale a undici e un campo a otto in sintetico di ultima generazione, il tutto immerso nella natura, a pochi minuti dal Monastero di San Pietro di Sorres e l'area naturalistica della Grotta Ulàri.

Frutto di un’importante partnership, portata avanti da vice sindaco Renzo Solinas - delegato allo sport e impegnato da sempre nell’ambiente calcistico e dell’infanzia - e dal sindaco Silvano Arru, con il Cagliari Calcio e la società di gestione dei Summer Camp Sardinia Event, il progetto ha come obiettivo quello di mettere a frutto le importanti strutture di nuova generazione realizzate a Borutta.

Il Cagliari Calcio Summer Camp prevede attività ludico sportive per i giovanissimi tra i 6 e i 17 anni, e possibilità di relax e momenti culturali per adulti con convenzioni ai musei e siti archeologici del territorio, itinerari per mtb e trekking. Il programma dei Summer Camp prevede l’accoglienza alle 8:30 del mattino, l’allenamento, un’intervallo merenda., il secondo allenamento e il pranzo. Al pomeriggio dalle 14 alle 15 animazione e successivamente si riprende con gli allenamenti fino alle 17.

Sarà possibile scegliere la formula day che prevede il ritiro dei giovani sportivi alle 17 o la formula full che prevede il pernottamento con la squadra e gli allenatori a Borutta.

Le famiglie potranno utilizzare il bonus Inps dei centri estivi per il Summer Camp.

Informazioni sulle modalità di iscrizioni si potranno avere direttamente tramite gli organizzatori al numero 3920449874 o via mail all’indirizzo info@sardiniasportevent.it oppure summercamp@cagliaricalcio.com