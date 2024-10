La società Cagliari Calcio, dal suo sito ufficiale, ringrazia pubblicamente il giocatore Radja Nainggolan, ceduto alla Roma a titolo temporaneo per la restante durata della stagione 2013-14.

“Auspichiamo - si legge nel sito - che nel prosieguo della carriera possa raggiungere i migliori successi.

Amareggia aver dovuto cedere un uomo e un calciatore come lui ma, come lo stesso Nainggolan ha ben spiegato, le note vicissitudini degli ultimi anni legate allo stadio non ci hanno permesso di tener fede ad un progetto ambizioso che, attraverso le conferme dei calciatori più forti e rappresentativi, avrebbe dovuto portarci ad ambire a traguardi più prestigiosi rispetto a quelli finora raggiunti.

Un’amarezza maggiormente sentita nel caso di Nainggolan, perché ci priviamo proprio di chi aveva deciso di sposare con entusiasmo questo nostro progetto. Nonostante ciò non perdiamo la speranza, e continuiamo a lavorare affinché qualcosa possa ancora cambiare e i nostri calciatori possano presto scendere in campo per obiettivi importanti.

L’auspicio è che possano farlo finalmente in un palcoscenico degno della città e della regione che rappresentiamo.”