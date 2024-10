Il Cagliari batte la Sampdoria 2-1 con un finale da brividi. Dopo essere stata in vantaggio per gran parte del match grazie al gol di Joao Pedro nel primo tempo, la squadra rossoblu si fa rimontare da un gol di Burno Fernandes, entrato da poco, a 4 minuti dalla fine.

Serve un erroraccio di Viviano a dare la vittoria al Cagliari, con Melchiorri bravo ad approfittare del suo liscio. Rastelli, espulso nel finale, può esultare per tre punti fondamentali.

Si inizia subito con una sorpresa, ovvero Sau capitano, con Storari che suo malgrado ha dovuto lasciare la fascia per una sorta di volere ultras. Applausi, comunque, per il portiere rossoblu a inizio match.

Cagliari subito in pressione, con Isla che recupera palla, crossa per Sau che di testa conclude di poco a lato. Al 4’ bella botta da fuori di Murri, ma Viviano respinge in corner. Samp pericolosa al 16’ con Quagliarella che da pochi passi conclude, ma Ceppitelli è un muro. Al 25’ botta da fuori di Cigarini e parata di Storari che respinge in corner.

Sul conseguente calcio d’angolo, Skriniar di testa conclude alto sopra la traversa. Altro tiro da fuori della Samp con Alvarez al 29’, palla alta. Al 33’ Storari deve lasciare il campo infortunato a seguito di uno scontro con Muriel: dentro Rafael.

Dopo pochi minuti, al 37, grande discesa sulla sinistra di Padoin e palla in mezzo per Joao Pedro che con un tocco sotto porta batte Viviano. Al 40’ ancora Joao Pedro che mette in mezzo per Sau, ma il suo tiro è contrato. Allo scadere del primo tempo Samp pericolosa con un sinistro di Praet, ma Pisacane si immola per respingere. Il primo tempo si chiude dopo ben 4 minuti di recupero.

Anche nella ripresa Cagliari subito all’attacco, ma nel primo quarto d’ora non si vedono grandi occasioni, se non un tiro di Tachtsidis che finisce alle stelle. Il pubblico cerca di accompagnare la squadra nella parte centrale del secondo tempo, visto che si lotta molto a centrocampo, con occasioni vere e proprie praticamente nessuna da una parte e dall’altra.

Al 72’ Joao Pedro fugge via imbeccato da un bel colpo di tacco di Borriello, ma la difesa della Samp è pronta a chiudere il tiro. Al 74’ pubblico in visibilio per il ritorno in campo di Melchiorri dopo tanto tempo. L’attaccante prende il posto di Sau. La Samp nell’ultimo quarto d’ora inserisce sia Schick che Budimir, per un tridente molto offensivo, con la presenza anche di Alvarez e Bruno Fernandes.

Pericolosi gli ospiti con Alvarez all’85 che mette una bella palla in mezzo, ma la difesa rossoblu, in affanno nel finale, butta in corner. L’assalto finale produce il gol di Bruno Fernandes, appena entrato, a tre minuti dalla fine, ma per la Samp Viviano compie un clamoroso disastro all’88’, lisciando il rinvio e consegnando la palla a Melchiorri che a porta vuota può segnare il gol del 2-1. Viene espulso Rastelli per proteste.

Al 90’ Budimir ha la palla del 2-2, ma di testa conclude a lato. I blucerchiati provano ancora a pervenire al pareggio, ma la difesa rossoblu tiene bene e la partita finisce così. CAGLIARI-SAMPDORIA 2-1.

Ecco il tabellino del match:

CAGLIARI (4-3-1-2): Storari 6 (dal 33’ Rafael 6); Pisacane 6,5, Ceppitelli 7, Bruno Alves 7, Murru 6,5; Isla 5,5, Tachtsidis 6, Padoin 7; João Pedro 7,5 (dall’83 Barella s.v.); Borriello 6, Sau 6 (dal 74’Melchiorri 7). A disp.: Colombo, Capuano, Bittante, Salamon, Di Gennaro, Munari, Giannetti. All.: Rastelli 6,5

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano 4; Pereira 5 (dal 75’ Budimir s.v.), Silvestre 6, Skriniar 5,5, Regini 5,5; Praet 5,5 (dall’80 B.Fernandes 6.5.), Cigarini 5, Linetty 6; Alvarez 5,5; Quagliarella 6, Muriel 6 (dal 55’ Schick 5,5). A disp.: Puggioni, Krapikas, Amuzie, Krajnc, Dodò, Eramo, Palombo, Djuricic, Torreira. All.: Giampaolo 5,5