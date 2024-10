Perdonate la battuta scontata, ma ci voleva proprio. Il nuovo mister Gianluca Festa conduce il Cagliari ad una vittoria che mancava da dodici giornate (Cagliar-Sassuolo 2-1, 24 gennaio).

Alla Fiorentina, in casa, non basta un sussulto dell'alfiere Gilardino in gol al 75'. I viola vengono sconfitti per 1-3 dai sardi vittoriosi grazie al gol di Farias (92') e alla doppietta dell'attaccante croato Duje Cop (7' e 60') che mette a segno così il quinto e il sesto gol dopo appena 4 mesi in maglia rossoblu.

La zona salvezza, purtroppo, rimane ancora lontanissima per il Cagliari che però con la vittoria di oggi supera il Cesena in classifica e si portano a -7 dall'Atalanta.

L'addio del grigio Zeman sembra aver portato bene. Mancano sei giornate al termine di questo campionato e ci piace credere e sperare nei miracoli. E' difficile, peggio, difficilissimo. L'ambiente è ancora inevitabilmente scosso dalle brutte vicende delle scorse settimane ma, forse, una nuova pagina, la più bella di questa stagione, deve ancora essere scritta.