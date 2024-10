Un passaggio di consegne importante e significativo, che unisce Dinamo e Torres.

“Il presidente Stefano Sardara ha voluto donare alla Torres il bus che veniva sostituito per motivi di spazi – ha dichiarato il presidente rossoblù Salvatore Sechi – per questo lo ringrazio e credo che sia un bel segnale di collaborazione tra le due società. La Torres avrà un mezzo praticamente nuovo a disposizione della prima squadra per effettuare le proprie trasferte”.

“La mia attenzione e il mio impegno nei confronti della Torres hanno radici profonde e nel momento in cui abbiamo cambiato il bus l’idea di donare quello precedente alla società rossoblù del presidente Sechi è venuta naturale – ha sottolineato il numero uno dei biancoblu Stefano Sardara - . Queste iniziative messe in campo da Dinamo e Torres alimentano in modo costruttivo il movimento dello sport nel territorio e rappresentano un punto di partenza importante anche in termini imprenditoriali e di sostegno reciproco, sempre nell’ottica della crescita nella condivisione di valori e progetti comuni”.

Sono previste anche altre novità per tutti gli appassionati che hanno nel cuore i colori cittadini.

“Dinamo e Torres stanno partendo per una nuova stagione – ha aggiunto Sechi – e i tifosi sassaresi potranno godersi entrambi gli spettacoli. Noi da presidenti faremo la nostra parte e ci auguriamo sia un'annata positiva per entrambi. In ogni caso lavoreremo perché lo sport sassarese sia sempre più seguito, amato e sostenuto, in quanto parte integrante del tessuto sociale della nostra città”.