L'attaccante colombiano Victor Ibarbo vestirà nuovamente la maglia rossoblu.

Questa mattina il giocatore ha fatto rientro al Cagliari, che ne detiene la proprietà e che in estate lo aveva girato in prestito al Panathinaikos. L'annuncio ufficiale è arrivato poco prima delle 16: "Un grande ritorno in casa Cagliari - si legge nel comunicato del Cagliari - Victor Ibarbo indosserà di nuovo la maglia rossoblu. Il talento colombiano, 26 anni, proviene dal Panathinaikos, dove aveva cominciato la stagione in prestito".

Tra il 2011 e il 2015, in rossoblu, Ibarbo giocò 115 partite segnando 15 gol,