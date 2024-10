La Xuan Wu Institute di Sestu, del Maestro Ulisse Badas, ha partecipato al Campionato Internazionale di Kung Fu che si è tenuto a Vitoria-Gasteiz in Spagna il 12 Ottobre. Centinaia gli atleti in gara, molti dei quali di altissimo livello e grande esperienza; la squadra sestese non ha certo sfigurato, ottenendo un enorme successo e ricevendo stima e apprezzamenti da parte dei migliori Maestri Europei e guadagnando un consistente medagliere: 12 medaglie d'oro, 9 argenti e 9 bronzi conquistate nelle più disparate specialità, dal combattimento Sandà alle forme di Kungfu tradizionale e moderno.

Gli atleti sestesi che ci hanno rappresentato sono: Federica Spano; Claudio Cadeddu; Christian Porcu; Davide Massa; Federico Mereu; Matteo e Federica Concas; Giulia e Francesco Chiruzzi; Luca e Stefania Cossu; Simone Pinna; Simone Cadeddu; Samuele Spiga; Fabio Melis; Loris Arcibeni.

"Sono soddisfatto degli ottimi risultati - dice il pluricampione del mondo Ulisse Badas e Direttore Tecnico della Scuola - e ci sono ampi margini di miglioramento. La soddisfazione maggiore, al di là delle medaglie, è vedere un gruppo di ragazzi che crescono sani e felici, con dei solidi principi e stimati e rispettati dai tanti nuovi amici in giro per l'Europa”.